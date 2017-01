Rank Artist Title

100 DEFTONES MY OWN SUMMER

99 RED HOT CHILI PEPPERS UNDER THE BRIDGE

98 GHOST FROM THE PINNACLE TO THE PIT

97 BLACK SABBATH WAR PIGS

96 ALICE IN CHAINS MAN IN THE BOX

95 SIXX:AM RISE

94 SKID ROW I RMEMBER YOU

93 BLACK SABBATH IRON MAN

92 THE PRETTY RECKLESS TAKE ME DOWN

91 AC/DC BIG BALLS

90 THRICE BLACK HONEY

89 FILTER HEY MAN, NICE SHOT

88 ROB ZOMBIE GET HIGH

87 OZZY OSBOURNE CRAZY TRAIN

86 SKID ROW 18 AND LIFE

85 FAITH NO MORE EPIC

84 NINE INCH NAILS CLOSER

83 TOOL SOBER

82 TOOL AENEMA

81 TRIVIUM DEAD AND GONE

80 KORN ROTTING IN VAIN

79 BRING ME THE HORIZON HAPPY SONG

78 ALICE IN CHAINS DOWN IN A HOLE

77 JACKYL THE LUMBERJACK

76 A DAY TO REMEMBER PARANOIA

75 MARILYN MANSON THE BEAUTIFUL PEOPLE

74 ALICE IN CHAINS ROOSTER

73 POWERMANN 5000 WHEN WORLDS COLLIDE

72 FROM THE ASHES TO NEW THROUGH IT ALL

71 OFFSPRING COME OUT AND PLAY

70 THOUSAND FOOT KRUTCH RUNNING WITH GIANTS

69 MARILYN MANSON SWEET DREAMS

68 DEVOUR THE DAY LIGHTNING IN THE SKY

67 THEORY OF A DEADMAN BLOW

66 RED SUN RISING EMOTIONLESS

65 PAPA ROACH FALLING APART

64 THROUGH FIRE STRONGER

63 STATIC X PUSH IT

62 SEVENDUST DEATH DANCE

61 BEASTIE BOYS FIGHT FOR YOUR RIGHT

60 PANTERA THIS LOVE

59 SKILLET FEEL INVINCIBLE

58 ADELITAS WAY BAD REPUTATION

57 LIKE A STORM BREAK FREE

56 SLIPKNOT GOODBYE

55 HELLYEAH I DON’T CARE ANYMORE

54 AVATAR THE EAGLE HAS LANDED

53 TRIVIUM UNTIL THE WORLD GOES COLD

52 ARANDA STAY

51 OFFSPRING SELF ESTEEM

50 NONPOINT GENERATION IDIOT

49 GEMINI SYNDROME REMEMBER WE DIE

48 SEETHER SAVE TODAY

47 KORN FALLING AWAY FROM ME

46 FOO FIGHTERS EVERLONG

45 DOPE YOU SPIN ME

44 METALLICA BATTERY

43 STITCHED UP HEART MONSTER

42 HELLYEAH HUMAN

41 FIVE FINGER DEATH PUNCH MY NEMESIS

40 HIGHLY SUSPECT MY NAME IS HUMAN

39 ROB ZOMBIE SUPER BEAST

38 METALLICA FADE TO BLACK

37 KORN BLIND

36 POP EVIL WAYS TO GET HIGH

35 BREAKING BENJAMIN ASHES OF EDEN

34 PANTERA COWBOYS FROM HELL

33 FOO FIGHTERS DARLING NIKKI

32 WHITE ZOMBIE MORE HUMAN THAN HUMAN

31 PANTERA WALK

30 MOTORHEAD ACE OF SPADES

29 BOBAFLEX A SPIDER IN THE DARK

28 SEVENDUST TOO CLOSE TO HATE

27 SAINT ASONIA LET ME LIVE MY LIFE

26 WAYLAND BLOODY SUNRISE

25 SEVENDUST WAFFLE

24 AC/DC SHOOK ME ALL NIGHT LONG

23 GHOST SQUARE HAMMER

22 DISTURBED OPEN YOUR EYES

21 HALESTORM MAYHEM

20 SEVENDUST BITCH

19 FIVE FINGER DEATH PUNCH I APOLOGIZE

18 AC/DC HIGHWAY TO HELL

17 RED SUN RISING AMNESIA

16 KORN SHOOTS AND LADDERS

15 METALLICA FOR WHOME THE BELL TOLLS

14 POP EVIL TAKE IT ALL

13 METALLICA THE UNFORGIVEN

12 VOLBEAT THE DEVIL’S BLEEDING CROWN

11 GODSMACK WHATEVER

10 SLIPKNOT WAIT AND BLEED

9 AVENGED SEVENFOLD THE STAGE

8 METALLICA MASTER OF PUPPETS

7 ROB ZOMBIE DRAGULA

6 VOLBEAT SEAL THE DEAL

5 SHINEDOWN ASKIN FOR IT

4 METALLICA ONE

3 GODSMACK VOODOO

2 METALLICA ENTER SANDMAN