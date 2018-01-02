Here are the Top 100 songs of 2017 as rated by our very own Frequent Rockers!

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Frequent Rocker Top 100 2017

  1. BOBAFLEX BURY ME WITH MY GUNS ON
  2. METALLICA ONE     
  3. NONPOINT BULLET WITH A NAME
  4. METALLICA ENTER SANDMAN
  5. NONPOINT WHAT A DAY
  6. 10 YEARS NOVACAINE
  7. DISTURBED DOWN WITH THE SICKNESS
  8. METALLICA FOR WHOM THE BELL TOLLS
  9. PANTERA WALK
  10. METALLICA NOTHING ELSE MATTERS
  11. METALLICA MASTER OF PUPPETS
  12. DISTURBED STUPIFY
  13. SHINEDOWN HOW DID YOU LOVE
  14. PANTERA COWBOYS FROM HELL
  15. METALLICA FADE TO BLACK
  16. GODSMACK WHATEVER
  17. METALLICA BATTERY
  18. SEVENDUST TOO CLOSE TO HATE
  19. METALLICA FUEL    
  20. HELLYEAH LOVE FALLS
  21. STONE SOUR SONG #3
  22. GODSMACK VOODOO
  23. PANTERA THIS LOVE
  24. ARANDA MICHAEL JACKSON MEDELY
  25. KORN BLIND
  26. KORN FALLING AWAY FROM ME
  27. SEVENDUST BITCH
  28. TRIVIUM HEART FROM THE HATE
  29. THEORY OF A DEADMAN RX
  30. SEVENDUST WAFFLE
  31. VOLBEAT BLACK ROSE
  32. METALLICA BLACKENED
  33. METALLICA THE UNFORGIVEN
  34. ROB ZOMBIE DRAGULA
  35. DROWNING POOL BODIES
  36. WHITE ZOMBIE THUNDER KISS ’65
  37. DEVOUR THE DAY THE BOTTOM
  38. METALLICA NOW THAT WE’RE DEAD
  39. NOTHING MORE GO TO WAR
  40. SLIPKNOT WAIT AND BLEED
  41. STONE SOUR ROSE RED VIOLENT BLUE
  42. SEETHER LET YOU DOWN
  43. AVENGED SEVENFOLD THE STAGE                        
  44. SEVENDUST BLACK                 
  45. ROB ZOMBIE SUPER BEAST                                   
  46. KORN BLACK IS THE SOUL        
  47. KORN SHOOTS AND LADDERS
  48. METALLICA MOTH INTO FLAME
  49. BEASTIE BOYS FIGHT FOR YOUR RIGHT
  50. ADELITAS WAY READY FOR WAR
  51. STATIC X PUSH IT
  52. BOBAFLEX LONG TIME COMING
  53. RED SUN RISING AMNESIA
  54. POWERMAN 5000 WHEN WORLDS COLLIDE
  55. WHITE ZOMBIE MORE HUMAN THAN HUMAN
  56. SEETHER BETRAY AND DEGRADE
  57. ALL THAT REMAINS THE THUNDER ROLLS
  58. OFFSPRING SELF ESTEEM
  59. BREAKING BENJAMIN NEVER AGAIN
  60. AC/DC FOR THOSE ABOUT TO ROCK
  61. AC/DC YOU SHOOK ME ALL NIGHT LONG
  62. AVENGED SEVENFOLD GOD DAMN
  63. STARSET SATELLITE
  64. FOO FIGHTERS DARLING NIKKI
  65. STARSET MONSTER
  66. FAITH NO MORE EPIC
  67. MARILYN MANSON THE BEAUTIFUL PEOPLE
  68. SICK PUPPIES WHERE DO I BEGIN
  69. AC/DC SHOOT TO THRILL
  70. NINE INCH NAILS CLOSER
  71. AC/DC HIGHWAY TO HELL
  72. Rise Against THE VIOLENCE
  73. OFFSPRING COME OUT AND PLAY
  74. ALICE IN CHAINS ROOSTER
  75. STITCHED UP HEART CATCH ME WHEN I FALL
  76. PANTERA I’M BROKEN
  77. FOO FIGHTERS ALL MY LIFE
  78. OFFSPRING GONE AWAY
  79. MOTORHEAD ACE OF SPADES
  80. BEASTIE BOYS NO SLEEP TILL BROOKLYN
  81. ALL THAT REMAINS MADNESS
  82. MEGADETH SWEATING BULLETS
  83. BEARTOOTH HATED
  84. OTHERWISE ANGRY HEART
  85. AVATAR NEW LAND
  86. LIKE A STORM PURE EVIL
  87. THRICE HURRICANE
  88. GEMINI SYNDROME SORRY NOT SORRY
  89. Fozzy JUDAS
  90. SKID ROW 18 AND LIFE
  91. ALICE IN CHAINS MAN IN THE BOX
  92. ART OF DYING ALL OR NOTHING
  93. SKILLET THE RESISTANCE
  94. NIRVANA SMELLS LIKE TEEN SPIRIT
  95. STAIND MUDSHOVEL
  96. LIT MY OWN WORST ENEMY
  97. DOPE YOU SPIN ME ROUND
  98. AC/DC BIG BALLS                                                          
  99. Black Stone Cherry CHEAPER TO DRINK ALONE                    
  100. PROPHETS OF RAGE   LIVING ON THE 110        
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