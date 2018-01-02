Here are the Top 100 songs of 2017 as rated by our very own Frequent Rockers!
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Frequent Rocker Top 100 2017
- BOBAFLEX BURY ME WITH MY GUNS ON
- METALLICA ONE
- NONPOINT BULLET WITH A NAME
- METALLICA ENTER SANDMAN
- NONPOINT WHAT A DAY
- 10 YEARS NOVACAINE
- DISTURBED DOWN WITH THE SICKNESS
- METALLICA FOR WHOM THE BELL TOLLS
- PANTERA WALK
- METALLICA NOTHING ELSE MATTERS
- METALLICA MASTER OF PUPPETS
- DISTURBED STUPIFY
- SHINEDOWN HOW DID YOU LOVE
- PANTERA COWBOYS FROM HELL
- METALLICA FADE TO BLACK
- GODSMACK WHATEVER
- METALLICA BATTERY
- SEVENDUST TOO CLOSE TO HATE
- METALLICA FUEL
- HELLYEAH LOVE FALLS
- STONE SOUR SONG #3
- GODSMACK VOODOO
- PANTERA THIS LOVE
- ARANDA MICHAEL JACKSON MEDELY
- KORN BLIND
- KORN FALLING AWAY FROM ME
- SEVENDUST BITCH
- TRIVIUM HEART FROM THE HATE
- THEORY OF A DEADMAN RX
- SEVENDUST WAFFLE
- VOLBEAT BLACK ROSE
- METALLICA BLACKENED
- METALLICA THE UNFORGIVEN
- ROB ZOMBIE DRAGULA
- DROWNING POOL BODIES
- WHITE ZOMBIE THUNDER KISS ’65
- DEVOUR THE DAY THE BOTTOM
- METALLICA NOW THAT WE’RE DEAD
- NOTHING MORE GO TO WAR
- SLIPKNOT WAIT AND BLEED
- STONE SOUR ROSE RED VIOLENT BLUE
- SEETHER LET YOU DOWN
- AVENGED SEVENFOLD THE STAGE
- SEVENDUST BLACK
- ROB ZOMBIE SUPER BEAST
- KORN BLACK IS THE SOUL
- KORN SHOOTS AND LADDERS
- METALLICA MOTH INTO FLAME
- BEASTIE BOYS FIGHT FOR YOUR RIGHT
- ADELITAS WAY READY FOR WAR
- STATIC X PUSH IT
- BOBAFLEX LONG TIME COMING
- RED SUN RISING AMNESIA
- POWERMAN 5000 WHEN WORLDS COLLIDE
- WHITE ZOMBIE MORE HUMAN THAN HUMAN
- SEETHER BETRAY AND DEGRADE
- ALL THAT REMAINS THE THUNDER ROLLS
- OFFSPRING SELF ESTEEM
- BREAKING BENJAMIN NEVER AGAIN
- AC/DC FOR THOSE ABOUT TO ROCK
- AC/DC YOU SHOOK ME ALL NIGHT LONG
- AVENGED SEVENFOLD GOD DAMN
- STARSET SATELLITE
- FOO FIGHTERS DARLING NIKKI
- STARSET MONSTER
- FAITH NO MORE EPIC
- MARILYN MANSON THE BEAUTIFUL PEOPLE
- SICK PUPPIES WHERE DO I BEGIN
- AC/DC SHOOT TO THRILL
- NINE INCH NAILS CLOSER
- AC/DC HIGHWAY TO HELL
- Rise Against THE VIOLENCE
- OFFSPRING COME OUT AND PLAY
- ALICE IN CHAINS ROOSTER
- STITCHED UP HEART CATCH ME WHEN I FALL
- PANTERA I’M BROKEN
- FOO FIGHTERS ALL MY LIFE
- OFFSPRING GONE AWAY
- MOTORHEAD ACE OF SPADES
- BEASTIE BOYS NO SLEEP TILL BROOKLYN
- ALL THAT REMAINS MADNESS
- MEGADETH SWEATING BULLETS
- BEARTOOTH HATED
- OTHERWISE ANGRY HEART
- AVATAR NEW LAND
- LIKE A STORM PURE EVIL
- THRICE HURRICANE
- GEMINI SYNDROME SORRY NOT SORRY
- Fozzy JUDAS
- SKID ROW 18 AND LIFE
- ALICE IN CHAINS MAN IN THE BOX
- ART OF DYING ALL OR NOTHING
- SKILLET THE RESISTANCE
- NIRVANA SMELLS LIKE TEEN SPIRIT
- STAIND MUDSHOVEL
- LIT MY OWN WORST ENEMY
- DOPE YOU SPIN ME ROUND
- AC/DC BIG BALLS
- Black Stone Cherry CHEAPER TO DRINK ALONE
- PROPHETS OF RAGE LIVING ON THE 110